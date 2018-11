Burgrieden Beim Überholen nicht aufgepasst

Burgrieden / swp

Nicht richtig aufgepasst hat am Dienstagabend ein Autofahrer bei Burgrieden. Beim Überholen rammte er ein anderes Fahrzeug. Der 51-Jährige fuhr kurz vor 22 Uhr in Richtung Rot.Vor ihm fuhr auf der Roter Straße ein Peugeot. Der wurde am Ortsende langsamer. Ohne genau zu wissen, was der Peugeotfahrer vorhatte, überholte der 51-Jährige. Prompt bog der vor ihm Fahrende nach links ab, gab aber nur kurz zuvor Zeichen mit dem Blinker. Für den BMW-Fahrer war das zu spät. Die Autos stießen zusammen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Sachschäden an den Autos schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Fahrer. Sie rät, beim Abbiegen rechtzeitig mit dem Blinker Zeichen zu geben