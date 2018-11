Illertissen Bei Reparaturarbeiten Fingerglieder abgetrennt

Illertissen / SWP

Ein 56-Jähriger Mann hat sich am Samstag bei Reparaturarbeiten schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in Illertissen. Der Mann schraubte privat an seinem Wagen. Er war vermutlich gerade dabei, etwas an der Federgabel zu reparieren, als er sich aus bisher unbekannten Gründen zwei Finger der linken Hand einklemmte. Dabei wurden mehrere Fingerglieder der beiden Finger abgetrennt. Nach einer Erstversorgung durch Passanten und der Polizei, wurde der 56-Jährige in das Krankenhaus in Weißenhorn gebracht.

Das könnte dich auch interessieren: