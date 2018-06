Gewalt Bei Parkplatzstreit schwer verletzt

Ulm / swp

Schwer verletzt wurde ein 37-Jähriger beim Streit um einen Parkplatz. Gegen 21:20 Uhr geriet der Mann in Söflingen mit zwei weiteren Verkehrsteilnehmern aneinander. Die 37- und 39-Jährigen wollten offensichtlich denselben Parkplatz in Anspruch nehmen, wie ihr Kontrahent. Es entwickelte sich ein heftiger Streit. Der 37-jährige Aggressor schlug den Mann zu Boden. Sein 39-jähriger Begleiter trat dem am Boden Liegenden dann noch mehrmals mit den Füßen an den Kopf. Dabei erlitt der 37-Jährige schwere Verletzungen.

Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und musste anschließend in eine Klinik eingeliefert werden. Beamte des Polizeireviers Ulm-West nahmen beide Täter fest. Diese müssen sich wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung verantworten.