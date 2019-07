Wirtschaft, Biergarten und Hotelbetrieb in Neu-Ulm werden zum Jahresende eingestellt. Die Belegschaft ist informiert.

Am Montag hat Ebbo Riedmüller die Beschäftigen im Barfüßer in Neu-Ulm zusammengetrommelt und darüber informiert, dass er die Gastronomie, den Biergarten und den Hotelbetrieb zum 1. Januar nächsten Jahres schließen wird. An der gleichen Stelle wird es für ihn nur dann weitergehen, wenn die Stadt seinen Neubauplänen zustimmt.

Welche Pläne hat Pächter Ebbo Riedmüller für den Neubau? Hier erfährst du mehr:

