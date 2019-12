Am Samstag ist ein vierjähriger Junge aus dem Raum Ulm bei einem Badeunfall in einem Erlebnisbad in Sonthofen ertrunken – jetzt sucht die Kripo Zeugen. Trotz Reanimation und obwohl der Junge mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Kempten gebracht wurde, konnte er nicht mehr gerettet werden und starb in der Klinik. Noch am Sonntag meldete die Polizei, dass ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann. Während die Erstermittlungen am Einsatzort am Samstag noch der Kriminaldauerdienst aus Memmingen (KDD Memmingen) übernahm, führt die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache die Kriminalpolizei in Kempten. Diese sucht jetzt Zeugen.

Kripo sucht Zeugen nach tödlichem Badeunfall in Sonthofen

Die Kriminalpolizei Kempten sucht nach dem tragischen Tod des Vierjährigen nach Zeugen. Der Junge ertrank gegen 13.30 Uhr im Strömungsbecken des Schwimmbades.

Gesucht werden Badegäste und Zeugen, die das Kind zur Unglückszeit im Bereich des Strömungsbeckens oder im Becken selbst gesehen haben sowie Personen, die beobachtet haben, wie der Junge dort alleine ins Wasser gelang. Der Junge mit blonden Haaren und Badehose trug zum Unglückszeitpunkt keine Schwimmhilfe. Hinweise bitte unter (0831) 990 90 durchgeben.