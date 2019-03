Am Mittwochmorgen brannte ein Transporter auf der B30 Richtung Biberach komplett aus.

Wer in Laupheim auf ein Paket wartet, muss wohl noch eine Weile warten: Am Mittwochmorgen brannte ein Transporter auf der B30 in Richtung Biberach komplett aus. Über 100 Pakete befanden sich in dem Lieferwagen.

Der 43-jährige Fahrer stoppte den Transporter bei der Anschlussstelle Laupheim Süd, wo der qualmende Motor anfing zu brennen. Das Feuer weitete sich in kürzester Zeit aus und vernichtete die komplette Ladung. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unklar. Die Polizei geht von einem Defekt als Ursache aus.

