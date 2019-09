Same procedure as every day – zumindest in den vergangenen Tagen: Die Baustellen in und um Ulm herum erschweren den Verkehr auch am Dienstag. Laut Google Maps staut sich der Verkehr – Stand 7.15 Uhr – auf der B28 bei Neu-Ulm in Fahrtrichtung Ulm. Auf der Karte ist der Abschnitt vom Autobahndreieck Neu-Ulm bis über die Donau hinweg dunkelrot eingefärbt, ein Zeichen für besonders dichten Verkehr.

Stau auch auf B10 und A8

Ausweichmöglichkeiten rund um Ulm gibt es nur wenige, da es sich auch auf anderen Hauptverkehrsadern staut. Etwa auf der B10 bei Offenhausen auf Höhe der Otto-Hahn-Straße. Der aufgrund von Bauarbeiten nur einspurig befahrbare Westringtunnel macht aktuell noch keine Probleme.

Bei Dornstadt kommt es auf der A8 in Fahrtrichtung München sowie auf der B10 in Richtung Ulm zu Verzögerungen.

Am Montag langer Stau auf der B28 von Senden an

Bereits am Montag war es auf der B28 zu einem langen Stau gekommen. Von Senden bis nach Ulm rein hatte es sich auf mehreren Kilometern gestaut.

