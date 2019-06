Die Polizei Ulm ist am Donnerstagmorgen gegen Raser vorgegangen. Auf der B10 führte sie Geschwindigkeitskontrollen durch – und erwischte einige Sünder.

Gegen 5 Uhr kontrollierten die Beamten den Verkehr auf der B10 in Richtung Dornstadt, wie das Polizeipräsidium Ulm in einer Mitteilung bekanntgab. Bei erlaubten 70 Stundenkilometer waren drei Fahrer mehr als 41 km/h zu schnell. Sie erwartet nun ein Regelbußgeld zwischen 160 und 240 Euro und zwei Punkte im Zentralregister. Zwei Fahrer waren sogar mit 130 Stundenkilometern unterwegs – also 60 km/h über dem Limit.

Kontrolle bei Bad Überkingen Rund 90 Stundenkilometer zu schnell - Polizei erwischt Raser mit Tempo 151 Mit 151 Stundenkilometern ist ein 25-Jähriger mit seinem Mercedes über die B 466 bei Bad Überkingen gerast. Erlaubt sind dort 60 km/h. Er bekommt ein Bußgeld von etwa 600 Euro.

Polizei führt weitere Geschwindigkeitskontrollen durch

Die Polizei warnt in ihrer Mitteilung: „Zu schnelles Fahren ist nach wie vor eine der Hauptursachen schwerer Unfälle. Deshalb geht die Polizei so konsequent dagegen vor. Sie will die Straßen für alle sicherer machen.“ Abschließend kündigte das PP Ulm an, ihre Kontrollen fortzusetzen.

Wie auch in anderen Städten in Baden-Württemberg hat es in Ulm in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme mit Rasern gegeben. Für besonderes Aufsehen hatten junge Raser gesorgt, die mit etwa 120 km/h über die Frauenstraße geheizt waren. Die Männer wurden dafür vor Gericht gestellt und hart bestraft.

