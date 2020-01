Bei einem Autounfall zwischen Baltringen und Laupheim hat sich am Donnerstagmittag ein Auto überschlagen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Wie die Polizei berichtet, verlor die 49-Jährige am Ende einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie fuhr auf den unbefestigten Seitenstreifen und lenkte dann zu stark gegen. Ihr Auto schleuderte auf einen Acker und überschlug sich, so dass es wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2000 Euro.