Am Dienstagmorgen standen zwei Autos in Ulm in Flammen. Die Feuerwehr musste ausrücken. Es entstand hoher Sachschaden.

Die Fahrzeuge standen laut Angaben der Polizei auf einem Parkplatz an der Wielandstraße in Ulm. In den frühen Morgenstunden seien die brennenden Autos von Zeugen bemerkt worden. Die Feuerwehr rückte aus und löschte die Flammen. Die Fahrzeuge waren komplett ausgebrannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden mehrere zehntausend Euro.

