Ulm / swp

Bei einem Unfall in Ulm wurde am Dienstag ein Radfahrer schwer verletzt. Ein Autofahrer hatte ihn übersehen.

Gegen 9.49 Uhr radelte ein 64-Jähriger durch die Beyerstraße. Ein Pkw-Fahrer fuhr am Straßenrand an und übersah den Mann. Der Radler prallte gegen das Auto und stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

