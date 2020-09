Mit einer griffbereiten Druckluftpistole, daneben weiteren Waffen und Drogen ist ein 31-Jähriger über die A8 bei Dornstadt gefahren.

Zollbeamte kontrollierten sein Auto am Wochenende bei Dornstadt, wie das Stuttgarter Hauptzollamt am Dienstag mitteilte. Eine Druckluftpistole steckte in der Ablage der Autotür, darüber hinaus fanden die Beamten eine kleine Menge Amphetamine, eine weitere Luftpistole und ein Luftgewehr im Auto - dazu Laiserpointer, Zielfernrohre und Monitor.