Ein weiterer Unfall auf der A8: Am Samstagabend hat sich zwischen der Anschlussstelle Leipheim und dem Autokreuz Ulm/Elchingen in Fahrtrichtung Stuttgart ein Auto überschlagen. Auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE teilte die Polizei mit, dass der Autofahrer einem Rucksack ausweichen wollte. Er fuhr dabei in die Leitplanke und der Wagen überschlug sich. Zwei Personen seien leicht verletzt worden. Der angeforderte Rettungshubschrauber konnte aber wieder weggeschickt werden. Zwei von drei Fahrspuren waren während der Unfallaufnahme gesperrt.

Unfälle Autobahn 8 Warum passieren auf der A8 so oft Unfälle? Gefühlt liest man es jeden Tag: Unfall auf der A8. Ist die Autobahn 8 besonders gefährlich? Wir haben nachgefragt.

Das könnte dich auch interessieren:

Autobahn 8 Richtung Stuttgart Unfall auf A8: Zwei Personen leicht verletzt Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Leipheim und dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen.