Am Freitagnachmittag ereignete sich bei Markbronn ein schwerer Autounfall: Ein Mann kam in einer langen Rechtskurve Richtung Pappelau von der Straße ab, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Wagen. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Einsatz Schwerer Unfall bei Markbronn Bilderstrecke öffnen

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Das könnte dich auch interessieren:

Außergewöhnliche Rettungsaktion Katzenbabys von den Gleisen gerettet Zu einer Rettungsaktion der besonderen Art kam es am Donnerstagabend an einer S-Bahnhaltestelle im Heilbronner Stadtgebiet.