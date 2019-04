Erneut hat sich in Ulm ein Unfall mit der Straßenbahn ereignet: Am Bahnhofsplatz stießen am Montagnachmittag die Bahn „Emmy Wechßler“ und ein Auto zusammen.

Eine Autofahrerin wollte mit ihrem Fahrzeug vom Bahnhof auf die Friedrich-Ebert-Straße fahren. Dabei kollidierte sie mit der Straßenbahn der Linie 2. Dabei wurde offenbar niemand verletzt.

Schon wieder Unfall mit Linie 2 Schulzentrum Kuhberg: Auto fährt in Straßenbahn Am Schulzentrum Kuhberg kam es am Montagmorgen zu einem Zusammenstoß: Ein Auto fuhr in eine Straßenbahn.

Mehr dazu in Kürze auf swp.de

Das könnte dich auch interessieren: