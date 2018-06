Unfall Auto nimmt Lkw Vorfahrt: Frau schwer verletzt

Mähringen / swp

Am Dienstag ist eine Frau bei einem Unfall in Mähringen schwer verletzt worden. Sie nahm mit ihrem Auto einem Laster die Vorfahrt.

Eine 36-Jährige wurde bei einem Unfall am Dienstag in Ulm/Mähringen schwer verletzt. Die Frau war um kurz nach 6 Uhr mit ihrem Opel auf der Alten Straße in Mähringen unterwegs. Von dort bog sie nach links in die Talstraße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des von links kommenden Lastwagens. Es krachte.

Durch den Zusammenstoß wurde die 36-Jährige schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Spezialisten von der Verkehrspolizei rückten zur Unfallaufnahme an. Der Opel war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper holte ihn ab. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf ungefähr 10.000 Euro.