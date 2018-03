Laupheim Auto in Graben gestürzt - 5.000 Euro Schaden

Laupheim / SWP

Ein Auto stürzte am Mittwoch in Laupheim in einen Graben und musste geborgen werden. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Am Mittwochabend ist in Laupheim ein Auto in einen Graben gestürzt und musste mit einem Kran geborgen werden. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 18:20 Uhr ein Auto in der Weihertalstraße unterwegs. Die Fahrerin wollte nach links in die Schützenstraße abbiegen und bremste ihren Wagen ab. Ein Mazdafahrer hinter ihr sah die Bremslichter zu spät und lenkte sein Auto nach rechts, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei geriet er von der Straße, durchbrach einen Zaun und stürzte etwa zwei Meter tief in einen Graben. Noch bevor Rettungskräfte eintrafen, hatte sich der Mann bereits selbst aus seinem Wagen befreit. Er war nur leicht verletzt und benötigte deswegen keinen Krankenwagen. Ein Kran hob das Auto aus dem Graben. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 5.000 Euro.