Geistesgegenwärtig reagierte eine Autofahrerin am Freitagnachmittag, als ihr Auto plötzlich zu rauchen anfing.

Wie die Polizei berichtet, war die Frau auf der B30 in Richtung Ulm unterwegs, als sie kurz vor dem Autobahndreieck Neu-Ulm feststellte, dass mit ihrem Peugeot etwas nicht stimmte. Sie fuhr deshalb im dortigen Baustellenbereich auf eine abgesperrte Fläche. Unmittelbar nachdem die Frau ausgestiegen war, geriet das Auto in Brand.

Polizei sperrt B30

Während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr musste die Polizei die Überleitung von der B30 auf die B28 in Richtung Neu-Ulm komplett sperren. Sie leitete den Verkehr auf die B28 in Richtung Senden um, so dass sich während der Sperrung, die etwa eine halbe Stunde andauerte, kein Rückstau bildete. Die Frau blieb unverletzt. Über die Höhe des Sachschadens am Auto, das komplett ausbrannte, ist noch nichts bekannt.

Das könnte dich auch interessieren: