Unfall Auto bei Schwendi ausgebrannt

Um kurz nach 7 Uhr ist am Dienstag zwischen Schönebürg und Hürbel ein VW in Flammen aufgegangen. Der Fahrer konnte noch anhalten und sich in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort. Dennoch brannte der VW fast vollständig aus. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 5000 Euro - einschließlich des geringen Schadens an der Fahrbahn.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist ein Defekt am Fahrzeug Ursache des Brandes gewesen.

Für die Dauer der Löscharbeiten der Feuerwehr musste die Straße vorübergehend gesperrt werden. Nach etwa einer Stunde war die Fahrbahn wieder für den Verkehr frei.