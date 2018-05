Unfall Auto auf Seitenstreifen gerammt und verletzt

Senden / SWP

In der Nacht auf Mittwoch hat ein Autofahrer bei Senden ein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen gerammt und wurde verletzt.

Nach einem Unfall auf der Bundesstraße 28 bei Senden wurde am Dienstagabend ein 29-Jähriger verletzt in eine Klinik eingeliefert. Der Mann war mit seinem Kleinwagen gegen 23.30 Uhr auf dem rechten der beiden Fahrstreifen auf Höhe Senden in Richtung Autobahndreieck Hittistetten unterwegs und geriet nach rechts auf den Seitenstreifen.

Dort standen zu dieser Zeit zwei Autos, deren Fahrerinnen kurz zuvor einen auf der Fahrbahn liegenden Dachs überfahren hatten.

Während eine der Frauen das Warndreieck aufstellte, krachte der Kleinwagen gegen eines der beiden Fahrzeuge auf dem Seitenstreifen. Der Wagen des Unfallverursachers schleuderte nach dem Zusammenstoß nach links und prallte in die Mittelleitplanken. Der BMW auf dem Seitenstreifen wurde in die rechten Leitplanken geschleudert.

Der 29-Jährige, der mittelschwer verletzt wurde, konnte nicht erklären, warum er die beiden Wagen auf dem Seitenstreifen nicht erkannte und nach rechts geriet. Die beiden Frauen hatten das Warnblinklicht eingeschaltet, waren ausgestiegen und trugen Warnwesten.

Den Sachschaden gibt die Autobahnpolizei Günzburg mit rund 21.000 Euro an. Die beiden Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.