Illertissen / SWP

Weil er ein vorausfahrendes Auto übersehen hat, verursachte ein 58-Jähriger am Mittwoch einen Unfall in Illertissen.

Ein Sachschaden von rund 6.000 Euro entstand am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Illertissen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 58-Jähriger gegen 9:30 Uhr von der Staatsstraße 2031 auf die Staatsstraße 2018 auf und übersah ein vorfahrtsberechtigten 33-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich beide Fahrer leichte Verletzungen zuzogen und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. Die Feuerwehr Illertissen beseitigte auslaufenden Kraftstoff und übernahm die Verkehrslenkung.