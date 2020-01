Anwohner der Meininger Allee an der Glacis-Galerie haben am Montagabend per Notruf die Rettungsleitstelle verständigt: Sie hatten Rauch aus der Lüftungsanlage des Parkhauses Neue-Glacis-Bastion bemerkt.

Daraufhin rückten Löschzüge der Feuerwehr Neu-Ulm und auch der Feuerwehr Ulm sowie Notarzt und THW aus. Diese konnten jedoch nach kurzer Zeit gegen 20 Uhr wieder zurückkehren. Eine Rauchentwicklung habe nicht mehr festgestellt werden können, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle Krumbach.