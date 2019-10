An einem Fahndungstag der Polizei hat das Präsidium Ulm am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch rund 400 Polizistinnen und Polizisten eingesetzt. Sie kontrollierten, zeigten Präsenz und gaben Informationen zum Schutz vor Kriminalität. An gut 70 Einsatzorten war die Polizei bis in die frühen Morgenstunden präsent.

Es gab Kontrollstellen auf Autobahnen und Bundesstraßen, wobei der Schwerpunkt auf dem Thema Drogen lag. Zudem standen Maßnahmen in Gaststätten, Spielhallen und im öffentlichen Nahverkehr sowie zum Schutz der sexuellen Selbstbestimmung auf dem Programm. Betroffen waren die Landkreise Alb-Donau, Biberach, Göppingen und Heidenheim sowie der Stadtkreis Ulm.

Blitzer auf der A7 bei Heidenheim

Am Dienstag und Mittwoch hat die Polizei gut 2600 Personen und 400 Fahrzeuge überprüft und konnte dabei acht Haftbefehle vollstrecken. Beschlagnahmt wurden neun Cannabispflanzen, 15 Gramm Marihuana, drei Joints, etwas Ecstasy sowie verschiedene Medikamente, die als Ausweichdrogen Verwendung finden – außerdem ein nicht zugelassener Böller. Zehn Straftaten stellte die Polizei fest, davon sieben Rauschgiftdelikte. Wegen Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz wird in elf Fällen ermittelt. Vier Jugendliche ertappten die Beamten beim Rauchen in der Öffentlichkeit. Fünf Fahrer standen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Darüber hinaus gab es Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz, die Spielverordnung, die Gewerbeordnung und die Landesbauordnung. In 864 Fällen wurden Verwarnungen ausgesprochen oder Bußgeldverfahren eingeleitet. Darunter sind allein 166 Fahrer, die auf der A7 im Raum Heidenheim zu schnell unterwegs waren.

Lkw-Überholverbot auf der A8 bei Gruibingen

An der Tank- und Rastanlage Gruibingen kontrollierte die Polizei von 9 Uhr bis 13 Uhr den Schwerlastverkehr in Richtung Ulm. 95 Lastwagen wurden gestoppt, weil diese trotz Verbots überholten. Bei genauerem Hinsehen mussten die Polizisten dann vier der Laster aus dem Verkehr ziehen. An den Fahrzeugen aus Lettland, Rumänien, Polen und den Niederlanden waren Bremsen, Tacho und Beleuchtung nicht in Ordnung. Es wurden 37 Sicherheitsleistungen von insgesamt über 8.500 Euro erhoben.

Innenminister Strobl zeigt sich zufrieden

Zusammen genommen wurden über 1400 Ordnungswidrigkeiten aufgedeckt. „Bei den Schwerpunktkontrollen der Polizeipräsidien Aalen und Ulm ging es um die Erhöhung des Fahndungsdrucks auf Kriminelle und um die konsequente Ahndung von festgestellten Verstößen“, son Innenminister Thomas Strobl. Über Ländergrenzen hinweg gab es auch im Raum Neu-Ulm zahlreiche Verkehrskontrollen der bayrischen Polizei.

Das könnte dich auch interessieren: