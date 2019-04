Auf der A7 hat es bei Bad Grönenbach am Mittwoch einen Unfall gegeben. Ein Rettungshubschrauber ist laut Polizei im Einsatz.

Auf der A7 hat es am Mittwoch zwischen Bad Grönenbach und Woringen einen schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen gegeben. Das teilt die Polizei in Kempten mit. Die Autobahn 7 soll in Fahrtrichtung Würzburg gesperrt sein. Ein Rettungshubschrauber ist der Meldung zufolge im Einsatz.

Weitere Informationen und Details zu dem Unfall sowie zu dessen Ursache konnte die Polizeistelle auf Anfrage noch nicht nennen.

Löste sich bei dem Unfall auf der A7 ein Rad?

Auf der Website des Radiosenders „Allgäuhit“ lassen sich weitere Details zu dem Unfall auf der A7 nachlesen: Demnach war „ein Pkw mit Anhänger in Richtung Würzburg unterwegs, als sich an einem Rad des Hängers die Lauffläche löste und auf der Fahrbahn zum Liegen kam“. Dem Bericht zufolge konnte der Fahrer sein Gespann gefahrlos am Seitenstreifen anhalten. Der 61-jährige Beifahrer stieg aus und entfernte den Gegenstand von der Fahrbahn.

Eine 41-jährige Pkw-Fahrerin, ebenfalls mit Anhänger unterwegs, habe allerdings aufgrund dessen stark abbremsen müssen. Der dahinter fahrende Lenker eines Kastenwagens konnte daraufhin offenbar nicht mehr reagieren und fuhr frontal auf das Fahrzeuggespann auf. Der 21-jährige Fahrer wurde, ebenso wie sein Beifahrer und die 41-jährige Pkw-Fahrerin, schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Schätzungen sei ein Gesamtschaden von mindestens 50.000 Euro entstanden.

Schwerer Unfall auf der A7 bereits am Dienstag

Die A7 ist in den vergangenen Wochen immer wieder Ort spektkakulärer Unfälle gewesen. So etwa am Dienstag, als ein Lkw eine Leitplanke abriss.

Für besonderes Aufsehen hatte vor kurzem der Fall einer Frau gesorgt, die tot auf der A7 gefunden wurde.

Stau nach Unfall mit Granitsteinen auf der A6 bei Wolpertshausen

Besonders unfallträchtig war zuletzt auch die Autobahn A6. Dort gab es vergangene Woche einen Unfall, bei dem schwere Granitsteine von einem Lkw auf die Straße schlugen.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

