Neu-Ulm „Hure“ und „Fuck Police“: Autos in Neu-Ulm zerkratzt

„Hure“ und „Fuck Police“: Autos in Neu-Ulm zerkratzt

Neu-Ulm / SWP

Den ganzen Sonntag über klingelte bei der Verkehrspolizei Neu-Ulm das Telefon. Ein Autobesitzer nach dem anderen meldete sich aus Ludwigsfeld bei der Inspektion, um eine Sachbeschädigung an seinem Fahrzeug zu melden. „Den ganzen Sonntag haben Leute angerufen“, sagt dazu Polizeisprecher Markus Zoller. Am Ende standen 34 Fälle von zerkratzten Autos zu Buche: „Das ist schon eine ganze Menge.“

Nach und nach hatten sich am Sonntag Autobesitzer aus dem Fellhornweg, der Allgäuer Straße, dem Hafner- und Siedlungsweg und dem Hasenweg gemeldet. Alle Tatorte liegen östlich der Memminger Straße und gehen ineinander über. Schon deshalb geht die Polizei von einer Serientat aus und davon, dass es sich um ein und denselben Täter oder Tätergruppe handelt. „Das passt schon in die Fälle von jugendtypischen Straftaten“, sagt Zoller.

Mit spitzem Gegenstand beschädigt

Allerdings beschränken sich die Ermittlungen nicht nur in diese Richtung. Insgesamt liegen noch zu wenige Erkenntnisse vor, um den Kreis der Verdächtigen eingrenzen zu können. Alle Fahrzeuge sind mit einem spitzen Gegenstand beschädigt worden, ob es sich dabei um eine Schlüssel, einen Nagle oder einen Schraubenzieher handelt, kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Mehrere tausend Euro Schaden

Mehrere der an den Straßenrändern abgestellten Wagen weisen eingekratzte Schriftzüge auf. So steht beispielsweise „Hure“, „Fuck Police“ aber auch „FBI“, „Was geht“ oder Buchstabenfolgen wie „HS“ auf den Autos, über deren Bedeutung sich die Ermittler noch keine Reim machen können. „Wir sind in diesem Fall schon sehr auf Zeugenhinweise angewiesen“, sagt Zoller, der Zeugen um Beobachtungen jedweder Art bittet. Tel. (0731) 801 30. Der Sachschaden wird mit mindestens 10.000 Euro angegeben.

