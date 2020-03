Am Dienstagmittag hat sich ein Unbekannter in Wiblingen vor einer Frau entblößt. Wie die Polizei mitteilt, lief die 24-Jährige kurz vor 12.45 Uhr auf einem Fußweg zwischen der Reutlinger Straße und dem Schulzentrum Wiblingen in Richtung Wiblinger Allee. Dabei überholte sie plötzlich ein Mann mit seinem Fahrrad. Im Bereich der über die Wiblinger Allee führenden Brücke stieg der Unbekannte von seinem Rad. Er öffnete seine Hose und führte sexuelle Handlungen an sich durch. Danach stieg er auf sein Rad und flüchtete. Nach Angaben der Polizei fahndeten mehrere Streifen nach dem Unbekannten. Der blieb jedoch verschwunden.

Die Polizei sucht nach Zeugen - Täterbeschreibung

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen – Hinweise zu dem Unbekannten werden unter (0731) 40 17 50. Er wird als etwa 1,70 Meter groß und zwischen ungefähr 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Bekleidet war er mit einer lila Jacke, einer schwarzen Hosen und trug eine dunkle Mütze.