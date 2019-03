Am Schulzentrum Kuhberg kam es am Montagmorgen zu einem Zusammenstoß: Ein Auto fuhr in eine Straßenbahn.

Und schon wieder hat’s gekracht: Am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr fuhr am Schulzentrum Kuhberg ein Auto in eine Straßenbahn, wie der Pressesprecher der SWU mitteilte.

Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Fahrgäste und der Straßenbahnfahrer sind unverletzt geblieben. Die Unfallursache ist bislang noch unklar. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Im Februar hatte ein Unfall mit der neuen Straßenbahn auf der Linie 2 in Ulm für großes Aufsehen gesorgt:

Ulm: Straßenbahn entgleist Weichenstellung als Ursache des Unfalls der Linie 1 Nach dem eine Straßenbahn der Linie 1 am Samstag in Ulm entgleist ist, gibt es am Montag erste Äußerungen zur Ursache: Sie lag „im Bereich der Weichenstellung“.

Schon damals war über die allgemeine Sicherheit der Straßenbahnen diskutiert worden. Die Meinung eines SWP-Kommentars: Es bestehe kein Grund, die Straßenbahn gleich als unsicheres Verkehrsmittel zu bezeichnen. Sie ist die Zukunft für die Stadt, auch wenn Ulm sein Klimaziel nicht erreichen wird.

Straßenbahn in Ulm Kommentar zur Linie 1 und Linie 2: Tram ist kein unsicheres Verkehrsmittel Carolin Stüwe findet, dass man die Straßenbahn trotz der vielen Unfälle in Ulm in den vergangenen Wochen nicht gleich als unsicheres Verkehrsmittel bezeichnen sollte.

