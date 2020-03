In einem Neu-Ulmer Stadtbus der Linie fünf ist am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr ein Streit zwischen drei Fahrgästen eskaliert. Dabei gerieten eine 31-jährige Frau und ihr 41-jähriger Begleiter mit einem 29-Jährigen, der hinter ihnen saß, in Streit. Der Grund: Der 29-Jährige telefonierte zu laut. Die drei Personen schlugen daraufhin aufeinander ein.

29-Jähriger soll mit Wahlplakat geworfen haben

An der Bushaltestelle vor der Ratiopharm Arena stiegen die drei Beteiligten dann aus – und setzten ihren Streit fort. Wie die Polizei mitteilt, soll der 29-Jährige ein abgerissenes Wahlplakat in Richtung der Frau und ihres Begleiters geschleudert haben. Außerdem habe er versucht, ein Fahrrad aus einem Radständer zu reißen und in Richtung des Pärchens zu werfen.

Die Männer sind leicht verletzt

Der 41-Jährige zog daraufhin sein Taschenmesser, verletzte damit aber niemand. Durch die Schläge wurden beide Männer nur leicht verletzt. Der 29-Jährige klagte über Schmerzen im Gesicht, der 41-Jährige über Knieschmerzen. Der 31-jährigen Frau ist nichts passiert. Der 41-Jährige stand zudem unter Alkoholeinfluss: Er hatte 1,3 Promille im Blut.

Der genaue Tathergang wird laut Polizei Neu-Ulm noch untersucht. Gegen die drei Personen ermitteln die Beamten jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.