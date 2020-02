Die Beamten einer Kontrolleinheit des Hauptzollamts Ulm waren am Donnerstag damit beschäftigt, im Hauptbahnhof einen Beschuldigten zur Bundespolizei zu bringen. Als jedoch die Drogenspürhündin „Vicky“ bei einem wartenden Passanten stehenblieb.

„Vicky“ ist dazu ausgebildet, jegliche Arten von Drogen zu finden. Wenn sie die bekannten Gerüche riecht, bleibt sie bewegungslos stehen und zeigt so an, etwas gefunden zu haben. Sie unterstützt die Zollbeamten bei Kontrollen von Reisenden auf Autobahnen, in Zügen und an Flughäfen.

Die Person ergriff die Flucht, konnte aber kurz darauf eingeholt und festgenommen werden. Bei dem 26-Jährigen wurden insgesamt 60 Gramm Marihuana und synthetische Drogen gefunden. Das später verständigte Zollfahndungsamt Stuttgart durchsuchte noch am Abend die Wohnung des Mannes. Laut des Hauptzollamtes dauern die Ermittlungen noch an.