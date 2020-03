Der Mann war wohl in der Nacht auf Sonntag in Ulm in der Steinbeisstraße unterwegs. Den Weg zurück in sein Hotel hat er allerdings nicht gefunden. Also rief er zwanzig Mal den Notruf, um nach dem Weg zurück zum Hotel zu fragen.

Da er trotz der Bitte, die Anrufe zu unterlassen, weiter anrief, muss der Mann mit einer Strafanzeige rechnen. Außerdem musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen, weil er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Mit einer Sicherheitsleistung statt einer vorläufigen Festnahme wird der Strafverfolgungsanspruch der Staatsanwaltschaft gesichert.