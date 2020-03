Am Donnerstagmorgen ist ein Auto auf Höhe der Donauhalle in Ulm gegen einen Straßenpoller gefahren. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 7 Uhr in der Böfinger Straße. Das Auto kippte auf die Fahrerseite. Wie die Polizei unter Vorbehalt mitteilt, erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Es kam nur vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen.