Ein Autofahrer ist am Sonntagvormittag in Ulm in der Zinglerstraße von der Straße abgekommen. Der 41-Jährige fuhr mit seinem VW gegen die Dachrinne eines Hauses, dann weiter über den Gehweg und zum Abschluss gegen einen geparkten Skoda.

Nachdem die Polizisten den Unfall aufgenommen hatten, musste der Fahrer außerdem eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben, da er auf die Beamten einen betrunkenen Eindruck machte. Der Schaden am eigenen Auto beträgt 3000 Euro und am geparkten Wagen 5000 Euro. Aktuell ist die Höhe des Schadens am Haus noch unbekannt.