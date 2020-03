Am Freitagvormittag hat sich auf der A8 zwischen Günzburg und Burgau ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, waren in den Unfall auf der Fahrbahn in Richtung Stuttgart neben einem Lkw vermutlich auch zwei Autos verwickelt. Der Laster sei auf die Seite gestürzt. Derzeit sind Einsatzkräfte vor Ort, der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbei geleitet. Dennoch stockt der Verkehr auf der Fahrbahn der A8 bei Burgau in Richtung Stuttgart.