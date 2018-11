Krumbach / swp

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag bei einem Unfall nahe Krumbach im Kreis Günzburg ums Leben gekommen, wie die Polizei mitteilt. Die 65-Jährige war um 16.30 Uhr auf der B16 unterwegs. Aus noch unklaren Gründen geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Die 65-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Zwei Personen im entgegenkommenden Auto wurden schwer verletzt.

