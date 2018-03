Ulm / swp

Ein 40-Jähriger versuchte am Samstag in einer Apotheke in Ulm ein fremdes Rezept einzulösen und flüchtete dann vor der Polizei.

Wie die Polizei mitteilt, versuchte der polizeibekannte 40-Jährige gegen 17.00 Uhr, in einer Apotheke in der Hafengasse ein Rezept einzulösen. Das war jedoch auf eine andere Person ausgestellt.

Vor den verständigten Beamten des Polizeireviers Ulm-Mitte flüchtete er. Die Polizisten holten den Mann ein und nahmen ihn fest. Dagegen wehrte er sich heftig, sodass ein Beamter leicht verletzt wurde.

Bei dem Festgenommenen wurden diverse rezeptpflichtige Medikamente sowie mehrere Gramm Drogen gefunden.