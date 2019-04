In einer Bar in Senden kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer Körperverletzung. Den Täter erwartet eine Anzeige.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Bar in Senden (Kreis Neu-Ulm) zu einer Körperverletzung. Ein 36-jähriger Mann schlug unvermittelt auf einen 43-Jährigen ein, während dieser an einem Spielautomaten saß. Im Anschluss daran flüchtete der Schläger in unbekannte Richtung.

Täter stellt sich

Später kam der Täter zurück und stellte sich der Polizei. Warum er auf den anderen Mann einschlug, wollte er nicht sagen. Der 43-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt. Den 36-jährigen Täter erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

