Illertissen 31-Jähriger nimmt Fremden mit und wird mit Messer bedroht

Von einem Fremden, den er nach Hause fahren wollte, ist ein 31-Jähriger am Samstag bedroht und beraubt worden.

Am Samstagabend gegen 22 Uhr war der 31-Jähriger am Illertissener Bahnhof mit dem Unbekannten ins Gespräch gekommen. Dieser fragte den 31-Jährigen, ob dieser ihn nach Hause fahren könne. Der 31-Jährige nahm den Mann in seinem Auto mit; in der Beethovenstraße forderte ihn der Fremde auf, anzuhalten. Beide Männer stiegen aus. Plötzlich würgte der Unbekannte den Fahrer und forderte mit vorgehaltenem Messer Bargeld. Der 31-Jährige gab ihm 70 Euro. Das meldet die Polizei Schwaben Süd/West.

Überfallopfer leicht verletzt

Danach zwang der Täter den Mann, ihn bis zu einem Bekleidungsgeschäft in der Friedrich-Ebert-Straße zu fahren. Dort stieg der Täter aus und verschwand.

Durch die Tat wurde der 31-Jährige leicht verletzt. Der Täter wurde vom Geschädigten als etwa Anfang 20, mit kurzen schwarzen Haaren, schlanker Statur und circa 180 cm groß beschrieben. Bekleidet war der Täter mit einer blauen Jeans, Turnschuhen und einer dunklen Winterjacke. Die Polizei Neu-Ulm sucht nun nach Zeugen (Telefonnummer 0731/8013-0).

