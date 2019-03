Ulm 22-Jährige schwer verletzt: Audi erfasst Fußgängerin

Ulm / SWP

Am Montag hat ein 36-jähriger Mann mit seinem Audi eine 22-jährige Fußgängerin erfasst. Laut Polizei fuhr der Mann gegen 7.30 Uhr aus der Schwilmengasse in die Neue Straße. Beim Abbiegen überquerte dort ein Fußgänger die Straße, weshalb der 36-Jährige bremste. Dann gab er wieder Gas. In diesem Moment sei die Frau von rechts auf die Straße gerannt, schilderte er später der Polizei.

Die 22-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die junge Frau und schreibt weiter: „‚Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht’, fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Das gilt auch für Fußgänger.“

