Horror-Unfall in Gerlingen im Kreis Ludwigsburg: Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 19-Jähriger am Freitagmorgen gegen 00.50 Uhr mit seinem Opel Vectra auf der Feuerbacher Straße in Richtung Ortsmitte von Gerlingen.

Aus noch ungeklärten Gründen geriet er mit seinem Auto in einer Rechtskurve von der Straße ab. Der Wagen prallte gegen eine Mauer, schleuderte um die eigene Achse und krachte auf einen Laternenmast. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Opel auf die Seite.

Ein 18-jähriger Mitfahrer im Fond des Opels erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Ein Beifahrer (18) und ein weiterer 17-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei. Der junge Fahrer (19) des Wagens erlitt leichte Verletzungen. Alle drei Verletzten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Großeinsatz und Sperrung nach Unfall in Gerlingen

Die Feuerwehr Gerlingen war mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Zur Versorgung der schwer Verletzten waren drei Rettungsfahrzeuge sowie ein Notarzt im Einsatz.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zur Aufnahme des Verkehrsunfalls acht Streifenbesatzungen eingesetzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Feuerbacher Straße bis 03.30 Uhr gesperrt.

Das könnte dich auch interessieren