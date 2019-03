Ulm 18-Jähriger schlägt mit Nothammer Loch in Bustür

18-Jähriger schlägt mit Nothammer Loch in Bustür

Ulm / SWP

Ein 18-jähriger Fahrgast hat am Montag in einem Bus in Ulm randaliert. Laut Polizei war der Mann dem Busfahrer zur Mittagszeit aufgefallen, weil er mit den Fäusten gegen die Tür hämmerte.

Der Fahrer versuchte daraufhin vergeblich, den jungen Mann zu beruhigen - vielmehr schlug der 18-Jährige mit einem Nothammer ein Loch in die Schreibe der Tür, durch das er hinauskletterte und davonrannte.

Täter stellte sich der Polizei

Kurz darauf tauchte der 18-Jährige auf der Wache der Bundespolizei auf und gab sich als Verursacher des Schadens zu erkennen.

Die Polizei ermittelt nun wegen der Sachbeschädigung gegen den Mann. Aufgrund seines psychischen Zustands brachte die Polizei ihn in eine Klinik.

