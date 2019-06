Am Samstag kam es in Gundelfingen zu einem tragischen Unfall. Ein 78-jährige Autofahrerin übersah einen einjährigen Jungen und überfuhr ihn.

Die Frau hatte das Kleinkind auf einem Parkplatz eines Kinderheims in Gundelfingen mit ihrem Auto überrollt. Der Junge schwebte zunächst in Lebensgefahr. Er wurde in die Augsburger Klinik gebrach, wo er am Mittag seinen Verletzungen erlag. Wie es genau zu dem Unfall kam konnte noch nicht geklärt werden.

