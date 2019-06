Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Motorrad sind in Roppertsweiler bei Bad Schussenried zwei Menschen ums Leben gekommen.

Tödlicher Unfall in Roppertsweiler bei Bad Schussenried: Eine 83-jährige Radfahrerin und ein 53-jähriger Motorradfahrer sind am Mittwochvormittag an einer Kreuzung zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, wurde die Frau etwa 50 Meter weit geschleudert, der Mann mit seinem Motorrad ungefähr 150 Meter. Beide starben noch an der Unfallstelle. Der 35 Jahre alte Sozius erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehr und Straßenmeisterei waren im Einsatz, die Strecke musste für etwa drei Stunden gesperrt werden.

