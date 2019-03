In Laichingen hat ein Unbekannter am späten Dienstagabend ein Garagentor angezündet und dazu eine unbekannte Flüssigkeit verwendet.

In der Olgastraße hat ein unbekannter Täter am Dienstagabend zwischen 22.30 und 22.40 Uhr ein Garagentor in Brand gesetzt. Das Feuer legte er mit Hilfe einer Flüssigkeit, die er zuvor auf das Tor geschüttet hatte.

Ein Zeuge rief die Polizei, allerdings konnte er keine weiteren Hinweise zum Täter liefern. Zum Einsatzort rückte die Feuerwehr mit vier Einsatzfahrzeugen aus. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei in Ulm auf ungefähr 500 Euro.

Das könnte dich auch interessieren:

Karl Scherb Metallgießerei Insolvenz: Rund 100 Mitarbeiter in Dietenheim betroffen Der Verwalter der Metallgießerei Karl Scherb in Dietenheim sucht nach einem Käufer.