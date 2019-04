Die Jacke muss ja einiges Wert gewesen sein: ein 23- und 44-Jähriger gerieten am Sonntagmittag in einer Gaststätte in Aalen wegen einer Jacke aneinander. Der jüngere der beiden beendete den Streit schließlich, indem er die Eingangstüre des Lokals dem 44-Jährigen an den Kopf schlug. Dieser musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wer nun die Jacke behalten durfte, ist nicht bekannt.

