Am Freitagnachmittag hat es einen Unfall auf der A8 bei Ulm in Richtung München gegeben. Mindestens eine Person ist verletzt. Wie ihr den langen Stau umfahren könnt, erfährt ihr hier.

Nach einem Unfall auf der A8 bei Ulm in Richtung München gibt es aktuell (Stand 15.25 Uhr) bereits mehr als 20 Kilometer Stau. Mindesten zwei Personen wurden dabei verletzt – eine davon schwer verletzt.

Achtung auf der A8: Kilometer langer Stau in Richtung München nach einem Unfall bei Ulm.

Umleitung: So kannst du den Stau auf der A8 umfahren

Um dem Stau zu entkommen, hilft nur, von der Autobahn abzufahren – und das bereits sehr früh. Zwar ist auch auf den Nebenstrecken mehr Verkehr, aber es dürfte schneller voran gehen als im Stau auf der Autobahn.

Wer in Richtung München unterwegs ist, sollte also schon bei Merklingen abfahren und so den Stau umfahren. Auf die A8 kommt ihr wieder über die A7 in Richtung Kempten – über die Anschlusstelle 119 auf der A7 bei Langenau. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Nachdem Abfahren von der A8 in bei Merklingen...

...über Merklingen, Scharenstetten, Westerstetten und Bernstadt auf die A7.

Oder Nellingen, Amstetten, Weidenstetten, Neerenstetten und Langenau auf die A7.

Von der Autobahn 7 in Richtung Kempten geht es dann am Autobahnkreuz Ulm/Elchingen auf die A8 in Richtung München.

Stau auf der A8 in Richtung Stuttgart durch Baustelle bei Merklingen

Durch die Baustelle auf der Autobahn 8 bei Merklingen gibt es auch in Richtung Stuttgart einen langen Stau. Von kurz vor Merklingen staut sich der Verkehr aktuell (Stand 15.25 Uhr) bereits mehr als 12 Kilometer zurück.

Wir halten euch auf dem Laufenden!

Gefahr durch Hitze im Auto - Was hilft dagegen?

Autofahren im Sommer – das ist eine heiße Kombination. An heißen Sommertagen sind im Auto Temperaturen von 60 Grad und mehr möglich. Das kann tödlichen Folgen haben – vor allem für Kinder und Hunde, die mal „kurz“ im Auto zurückgelassen werden.

Warum passieren so viele Unfälle auf der Autobahn 8?

Gefühlt liest man es jeden Tag: „Unfall auf der A8“. Ist die Autobahn 8 besonders gefährlich? Wir haben nachgefragt. Woran liegt es, dass die Autobahnstrecke zwischen Karlsruhe und München besonders gefährlich ist?

