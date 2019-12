Auf der A7 bei Giengen an der Brenz, Landkreis Heidenheim, ist es am Donnerstagmorgen zu einem Stau gekommen. Der Verkehr stockt hier in Fahrtrichtung Ulm zwischen Giengen/Herbrechtingen und Niederstotzingen.

Stau A7: Defekter LKW blockiert Fahrspur

Grund für diesen Stau ist laut Polizei ein defekter LKW. Eine Fahrspur ist aufgrund dessen gesperrt worden. Im Baustellenbereich ist ein längerer Rückstau zu erwarten