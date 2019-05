Zwei etwa zwei Wochen alte Lämmer der Schafsrasse "Soay" wurden am Donnerstagvormittag von einem Anwesen in der Bachstraße in Heudorf gestohlen.

Die Tiere waren dort bei ihrer Herde in einer Umzäunung untergebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es ausgeschlossen, dass die beiden Lämmer aus dem Gehege ausbrachen oder durch ein Wildtier gerissen wurden. Eine aufwändige Suche im angrenzenden Waldgebiet blieb erfolglos. Spuren, die im Außenbereich des Geheges gefunden wurden, deuten darauf hin, dass die beiden Tiere mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden.

Ohne Mutterschaf nicht überlebensfähig

Die Lämmer gehören zu einer alten Nutztierrasse, die aufgrund des weltweit äußerst geringen Bestandes unter strengem Artenschutz steht. Als Wildtiere sind die beiden erst vor kurzem geborenen Lämmer ohne ihr Mutterschaf nicht überlebensfähig. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Verbleib der beiden Lämmer aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Klärung des Diebstahls und zum Verbleib der beiden Lämmer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, zu melden.

