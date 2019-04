Am Mittwochabend ereignete sich in Krumbach ein schwerer Verkehrsunfall. Wie die Polizei in einer ersten Sofortmeldung mitteilte, sind zwei Autos auf der Mindelheimer Straße Richtung Niederau frontal ineinander gestoßen. Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Krankenhauses.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach ersten Erkenntnissen ist eine Person schwer verletzt worden, ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Die Straße ist derzeit gesperrt.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

