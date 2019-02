Riedlingen Schwerer Unfall auf der B312 – vier Personen verletzt

Riedlingen / swp

Ein 66-jähriger Audi-Fahrer hat am Montag auf der B312 bei Riedlingen die Vorfahrt missachtet und einen schweren Unfall verursacht.

Gegen 19.30 Uhr am Montag war der 66-jährige Audi-Fahrer auf der K7545 von Bechingen in Richtung B312 unterwegs. An der Einmündung zur B312 bog er nach links in Richtung Riedlingen ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 26-jährigen BMW-Fahrers, der von Riedlingen in Richtung Zwiefalten fuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

Der Fahrer des Audi und seine 61-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Der BMW-Fahrer und seine 22-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die B312 war für etwa zwei Stunden komplett gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 25 000 Euro.

