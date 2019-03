Ein Häftling der JVA Ravensburg hat am Donnerstag seine Zelle in Brand gesteckt. Sechs Beamte wurden leicht verletzt.

In der Justizvollzugsanstalt Ravensburg kam es am Donnerstagabend zu einem Brand: Ein 25-jähriger Häftling hatte mehrere Zeitungen in seiner Zelle angezündet.

Sechs Vollzugsbeamte leicht verletzt

Die Vollzugsbeamten griffen jedoch schnell ein. Beim Löschen des Feuers und dem Überwältigen des Häftlings wurden sechs Beamte leicht verletzt. Der Vorfall sorgte für einen Einsatz der Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften. Der Rettungsdienst war mit 18 Rettungskräften vor Ort.

Durch den Brand entstand in der Zelle ein geringer Sachschaden. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen versuchter schwerer Brandstiftung ermittelt.

Das könnte dich auch interessieren:

Landwirt aus Merklingen Tierquäler-Prozess: Strafe zu hoch? Fall wird neu verhandelt Nachdem im Tierquäler-Prozess die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt hat, hat nun die Verteidigung des Angeklagten nachgezogen. Der Fall wird neu verhandelt.